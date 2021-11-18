هل طالبت حارسة منتخب إيران الأردن بتعويض مليون دولار بدل "تنمر" وضرر نفسي؟ !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنهى الاتحاد الأردني لكرة القدم حالة الجدل بشأن ما تردد حول مطالبة حارسة منتخب إيران للسيدات، بتعويض مالي قيمته مليون دولار، بعد مطالبة الاتحاد الأردني التحقق من جنسها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن تقديم حارسة منتخب إيران للسيدات طلب تعويض مالي ضخم قيمته مليون دولار نتيجة الضرر النفسي الذي لحق بها والتنمر الذي وقع عليها بعد طلب الاتحاد الأردني من نظيره الآسيوي التحقق من جنسها والتأكد بأنها ليست ذكرا.

وحسب موقع خبرني الأردني، فإن الاتحاد الأردني لكرة القدم لم يتسلم أي مطالبات بتعويض حارسة مرمى منتخب إيران، كما أنه لم يتلق أي خطاب بهذا الخصوص، رغم ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الموقع بأن رد الاتحاد الآسيوي حول التحقق من جنس الحارسة لم يصل بعد إلى الاتحاد الأردني بعكس الكثير من التقارير التي أكدت بأن الاتحاد الآسيوي قد رد مؤكدا أن الحارسة أنثى.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد تقدم بشكوى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد فشل المنتخب الأردني في بلوغ نهائيات كأس آسيا عقب الخسارة أمام إيران بركلات الجزاء الترجيحية التي تألقت فيها الحارسة التي تم التشكيك في جنسها.

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