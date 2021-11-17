زوجة زيدان تهدد طموحات كريستيانو رونالدو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله في مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، إلى جانب جمهور "الشياطين" باستلام المدرب الفرنسي الشهير، زين الدين زيدان مسؤولية الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، خلفا للنرويجي أولي سولسكاير، تواجه تحديا خاصا وقويا بسبب زوجة زيدان، فيرونيك.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي وصلت الاتصالات بين زيدان ومسؤولين في مانشستر، دون تسميتهم، إلى مرحلة جعلت وسائل الإعلام في إنجلترا تتحدث عن أن تولي زيدان تدريب مانشستر مسألة وقت فقط، طفت على السطح بحسب تقارير فرنسية، العائق الكبير الذي يهدد بإفشال الصفقة، ويتعلق بزوجة زيدان فيرونيك، حيث كشفت مصادر مقربة من المدرب الفرنسي، أن زوجته ترفض بشدة فكرة الانتقال للعيش في مدينة مانشستر، وأنها راغبة في تمضية وقت أكثر مع زوجها، بدون ضغوط التدريب، إلى جانب أنها لا تفضل العيش في الفترة الحالية في بريطانيا.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية، بينها صحف "ذي الصن" و"الميرور"، أن زيدان منفتح على تدريب مانشستر، خاصة في ظل الرغبة الكبيرة من نجوم "الشياطين"، على رأسهم كريستيانو رونالدو، وكذلك بوغبا الذي قد يغير خططه المستقبلية، ويفضل الاستمرار مع مان يونايتد في حال قدوم زيدان.

ويعيش سولسكاير تحت ضغوط كبيرة جدا بسبب تواضع نتائج الفريق، وسط مطالبات متعددة من الجمهور بإقالة المدرب، وإحداث تغيير سريع في الجهاز الفني للفريق الأشهر في إنجلترا.

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