مدرب إماراتي يخطف الأضواء في البطولة العربية ويعلق على المصريين (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – القاهرة

خطف المدير الفني لمنتخب الإمارات للدراجات عبدالله سويدان، الأضواء في البطولة العربية للدراجات المقامة في القاهرة وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري بقيادته للمنتخب الوطني وما يقوم به من مجهود أثناء السباقات حيث يحرص على قيادة فترة الإحماء لكافة الدراجين بمختلف فئاتهم، ثم يترك خط البداية ليتجه بسيارة خاصة إلى منتصف مسار السباق لتشجيع اللاعبين واللاعبين كما يقوم بحساب التوقيت لكافة دراجين المنتخبات الأخرى ليعرف وضع لاعبيه في المنافسة على المراكز الأولى ويقوم بتشجيعهم.



ويتمتع المدرب الإماراتي عبدالله سويدان بعلاقات قوية مع أعضاء اللجنة المنظمة وكافة العاملين بالبطولة وهو ما يجعله حلقة وصل، كما علق المدرب على سلوك المصريين في استقبال بعثة الإمارات وأعضائها وبساطة التعامل بجملة: "حلاوة المصريين، اقسم بالله ورب الكعبة هذه هي الحلاوة".



بالفيديو.. شاهد ماذا يفعل عبدالله سويدان مدرب منتخب الإمارات للدراجات في البطولة العربية بمصر#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/AmN05lrFoG — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 16, 2021

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