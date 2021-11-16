إيران تعزز الصدارة في تصفيات المونديال بعد الفوز على سورية.. وكوريا تقسو على العراق

المصدر: وكالات

استعاد منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بفوزه على نظيره السوري 3 /صفر اليوم في الجولة السادسة من التصفيات. وفي وقت سابق اليوم فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره العراقي 3 /صفر، كما فاز المنتخب الإماراتي على مضيفه اللبناني 1 /صفر.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 16 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الوصيف ويأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد ست نقاط ولبنان في المركز الرابع بخمس نقاط ثم العراق في المركز الخامس بأربع نقاط وتتذيل سورية الترتيب بنقطتين.

وعلى استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، تقدم سردار آزمون بهدف لإيران في الدقيقة 33 ثم أضاف إحسان حاج صافي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42 وتكفل علي جولزاده بالهدف الثالث في الدقيقة 89.

وعلى استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، أنهى منتخب كوريا الجنوبية الشوط الأول متقدما على العراق بهدف أحرزه لي جاي سونج في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني أضاف هيونج مين سون الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وتكفل جيونج وو يونج بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي وقت سابق اليوم نجح المنتخب الإماراتي في تحقيق أول فوز له في التصفيات بتغلبه على مضيفه اللبناني 1 / صفر. وسجل علي مبخوت هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

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