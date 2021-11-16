تعرف إلى أبرز مباريات اليوم (الثلاثاء) في تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تقام اليوم الثلاثاء (16-11) مباريات قوية وحاسمة في تصفيات كأس العالم على صعيد قارات أوروبا واسيا وافريقيا واميريكا الجنوبية. فيما يلي أبرز المباريات موعد انطلاقها بتوقيت الامارات:

تصفيات اسيا

لبنان - الإمارات 16:00

فيتنام - السعودية 16:00

العراق - كوريا 19:00

الصين - أستراليا 19:00

سورية - إيران 20:00

عمان - اليابان 20:00

تصفيات أوروبا

هولندا - النرويج 23:45

فنلندا - فرنسا 23:45

تصفيات إفريقيا

مصر - الجابون 17:00

الجزائر - بوركينا فاسو 20:00

المغرب - غينيا 23:00

تونس - زامبيا 23:00

اميريكا الجنوبية

بوليفيا -الاوروغواي 00.00 (منتصف الليل)

فنزويلا-بيرو 01.00 (بعد منتصف الليل)

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