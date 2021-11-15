جدول مباريات المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.. توقيت الامارات

المصدر: الامارات اليوم-دبي.

تخوض المنتخبات العربية في آسيا يوم غد الثلاثاء الجولة السادسة والمهمة من تصفيات كأس العالم بكرة القدم 2022، والتي ستحدد بنسبة كبيرة مصير تأهلها إلى النهائيات او موقفها من المنافسة على مقعد الملحق أو الخروج بشكل نهائي من سباق المونديال. وتاليا جدول المباريات بتوقيت الامارات

المجموعة الأولى:

(16:00) لبنان - الإمارات العربية المتحدة

(19:00) العراق - كوريا الجنوبية

(20:00) سوريا - ايران

المجموعة الثانية:

(16:00) فيتنام - المملكة العربية السعودية

(20:00) عمان - اليابان

وتلعب ايضا في المجموعة

(19:00) الصين - أستراليا

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