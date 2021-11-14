برشلونة يطلب "قدم" محمد صلاح.. وتشافي: "الفرعون يشبه ميسي"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

طلب المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هرنانديز، التعاقد مع نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، المصري محمد صلاح، لدعم صفوف الفريق الكاتالوني في السنوات المقبلة، خاصة في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة على البطولات الإسبانية والأوروبية، ولتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا" السابق الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة " El Nacional " الكتالونية أن "تشافي يريد التعاقد مع محمد صلاح لأنه الأكثر تشابها مع ميسي".

وأضافت الصحيفة: "يريد برشلونة أن يتعاقد مع صفقة مفاجأة من أجل الجماهير غير الراضية عما يحدث في النادي".

ويقدم محمد صلاح (29 عاما) موسما استثنائيا مع ليفربول، ويرشحه الكثيرون للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العام الحالي، بعد تسجيله 15 هدفا مع "الريدز" في 15 مباراة في جميع المسابقات.

وقالت الصحيفة إن تشافي أوصى إدارة الفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا بالتعاقد مع "الفرعون المصري" لتعويض رحيل ميسي، لأنه نجم كبير يحتاجونه في "كامب نو"، في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، والذي ينتهي في يونيو 2023.

وكان محمد صلاح قد فاز يوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وهذه هي المرة الرابعة، التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

وتصدر صلاح، قائمة تضم ثمانية لاعبين، هم: بن تشيلويل، وماكسويل كورنيه، وفيل فودين، وتينو ليفرامينتو، ورون رامسدال، وديكلان رايس، ويوري تيليمانس.

كما فاز صلاح، بجائزة أفضل هدف خلال ذات الشهر من الرابطة، عن الهدف الذي سجله في فريق مانشستر سيتي.

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