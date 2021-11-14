كيروش: هدفي الرئيس قيادة المنتخب المصري إلى مونديال 2022

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إن «هدفه الأول والرئيس هو قيادة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022»، وذلك بعد ضمان منتخب مصر مكانه في الدور الحاسم عن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال بعد التعادل مع أنغولا أول من أمس 2-2 خارج الأرض. وتابع كيروش في تصريح صحافي: «مباراة الغابون المقبلة، وكأس العرب بقطر، وكأس أمم إفريقيا.. كلها تحديات صعبة». وشدد على أن مصر حققت الأهم أمام أنغولا، وأن القادم أفضل.

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