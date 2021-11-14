نفاد تذاكر مباراة الجزائر وبوركينافاسو في وقت قياسي

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول من أمس، نفاد تذاكر المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري ضيفه بوركينافاسو الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد ساعات فقط من طرحها للبيع.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، سمح بحضور 14 ألف مشجع للمباراة. وتحتاج الجزائر للتعادل فقط لضمان التأهل للدور الحاسم من التصفيات، بينما الخسارة بفارق كبير تؤهل بوركينافاسو.

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