النجم البرازيلي السابق روماريو رئيساً للبرلمان

المصدر: برازيليا ■ وكالات

أصبح نجم كرة القدم السابق وأفضل لاعب في مونديال 1994 مع المنتخب البرازيلي روماريو، أول رياضي سابق يترأس البرلمان في البرازيل. وتولى اللاعب السابق في برشلونة وفالنسيا، والذي اختير في 2014 عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، الرئاسة المؤقتة لمجلس الشيوخ، وترأس أول من أمس، جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليصبح رئيساً لواحدة من القوى الثلاث في البرازيل ليوم واحد.

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