هاميلتون: الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لفورمولا 1 مهمة صعبة

المصدر: برازيليا ■ رويترز

قال لويس هاميلتون إن تعويض فارق 19 نقطة والتفوق على ماكس فرستابن سائق رد بول، والفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات للمرة الثامنة «مهمة صعبة» قبل أربع جولات من النهاية. وانتصر سائق مرسيدس البالغ عمره 36 عاماً خمس مرات هذا الموسم مقابل تسع مرات لفرستابن الذي سيسعى لفوزه الثالث على التوالي في البرازيل غداً. وأجاب هاميلتون على سؤال عن «لا بديل عن الفوز» بجائزة البرازيل الكبرى يوم الأحد «يجب الفوز بكل سباق».

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