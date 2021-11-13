إسبانيا تستغل زلة السويد

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

استغل منتخب إسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام مضيفتها جورجيا صفر-2، وفوزه على نظيره اليوناني 1-صفر، أول من أمس، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

ورفع «لا روخا» الذي حقق فوزه الخامس في التصفيات رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن السويد المتراجعة للمركز الثاني، حيث ستحسم المباراة بينهما في إشبيلية في الجولة الاخيرة من التصفيات في 14 الجاري، هوية المتصدر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news