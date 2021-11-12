محمد صلاح يفوز بجائزة غابت عنه منذ سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استعاد النجم المصري محمد صلاح جائزة غابت عنه منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، عندما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليغ، ليؤكد اللاعب أنه الأفضل في البطولة بعدما فاز أيضاً بجائزة أجمل هدف في شهر أكتوبر، ليستعيد اللاعب جائزة لم يحققها منذ شهر مارس عام 2018، كما فاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب وأجمل هدف والمقدمة من رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة، وأيضا حصده للقب صاحب أفضل هدف في ليفربول عن نفس الشهر.

ونجح اللاعب في تحقيق ثاني أفضل حصيلة للاعب في الدوري الإنجليزي بالمساهمة في 9 أهداف خلال شهر أكتوبر، ليأتي في المركز الثاني خلف إنجازه هو شخصياً عندما ساهم في 10 أهداف لليفربول خلال شهر ديسمبر 2018.

وكان محمد صلاح قد سجل 5 أهداف منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد بأولد ترافورد، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه، كما يتصدر اللاعب المصري لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري. كما فاز صلاح بجائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي، عن الهدف الذي أحرزه في مانشستر سيتي، بعدما راوغ أكثر من لاعب، قبل تسديد الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى، وسيكون محمد صلاح في اختبار صعب ضد رفيق رحلة احترافه الخارجي اللاعب المصري محمد النني، عندما يتواجه ليفربول مع الأرسنال، يوم 20 نوفمبر في الجولة 12 من المسابقة.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها محمد صلاح بهذه الجائزة، منذ وصوله إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما في صفقة لم يكن أحد يتخيل أن تصل إلى هذه النهاية السعيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news