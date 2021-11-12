أخطر مما يتوقع.. حالة لاعب برشلونة أغويرو تهدد حياته و"الطلاق وشيك"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يعاني النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من أزمة حقيقية في طريقها لإنهاء مسيرته الكروية في عمر الـ 33 سنة، بعدما صدرت تقارير طبية جديدة سترغمه على طلاق كرة القدم بشكل نهائي وإعلان اعتزاله للحفاظ على حياته خصوصاً أنه مصاب بعدم انتظام دقات القلب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن حالة أغويرو الذي شعر بضيق تنفس واضطر لمغادرة ملعب مباراة برشلونة مع ألافيس في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، أخطر مما يتوقع، مشددة على أن وضعه الصحي لا يسمح له بممارسة كرة القدم وعودته إلى الملاعب تعني مغامرة كبيرة قد تودي بحياته.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام بأن أغويرو أجرى فحوصات على الإصابة التي تعرض لها في مباراة ألافيس وسيغيب على إثرها لمدة ثلاثة أشهر دون التطرق للتفاصيل، قبل أن يتضح بأن الحالة أخطر مما يتوقع النادي واللاعب.

ولعب أغويرو مع برشلونة أربع مباريات في الليغا وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل سوى هدف واحد كان في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو الذي خسره البارسا بنتيجة 1-2، وسجل فيها أغويرو هدف فريقه الكاتالوني، وشارك في ثلاث مباريات لاعباً بديلاً.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news