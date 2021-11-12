نيمار "راعي بقر" .. وشمس البرازيل لا تغيب عن كأس العالم بهذا الهدف (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

احتفل النجم البرازيلي، نيمار على طريقة رعاة البقر بعد ضمان منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وذلك قبل خمس جولات من ختام تصفيات أمريكا الجنوبية، بفوزه اليوم الجمعة على كولومبيا بهدف نظيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنيمار وهو يحتفل مرتدياً قبعة رعاة البقر معلناً فرحة كبيرة بالتأهل إلى المونديال.

وأصبحت البرازيل "بطلة العالم خمس مرات" ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022 حتى الآن بعد ألمانيا والدنمارك، وكذلك باتت المنتخب الوحيد الذي يخوض كل نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

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