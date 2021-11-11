تاركاً زوجة وطفلين.. انتحار الرياضي "موظف قسم المقابر"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتحر بطل كمال الأجسام التركي السابق سوات أكيول، الاثنين الماضي، بعدما قفز من أعلى منحدرات أنطاليا، بحسب موقع "روسيا اليوم"، الذي سلط الضوء على مسيرة الرياضي الذي أقدم على الانتحار.

وقال الموقع إن أكيول كان يعمل موظفاً في قسم المقابر ببلدية أنطاليا، وكان في مرحلة ما رياضيا نشطا بنادي شرطة أنطاليا الرياضي، كما أنه سبق وأن حصل على الجائزة الأولى في كمال الأجسام أثناء عمله بالبلدية.

وأضاف الموقع أنه تم نقل جثمان أكيول إلى الطب الشرعي، حيث سيتم تسليم الجثمان إلى عائلته لدفنه في أنقرة بعد الانتهاء من تشريحه، مشيراً إلى أنه أثيرت العديد من الادعاءات حول دوافع انتحار أكيول تاركا خلفه زوجته وطفليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news