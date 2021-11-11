بنزيمة سيبقى مع فرنسا حتى لو ثبتت إدانته في قضية الشريط الفاضح

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيمة من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الفاضح.

وقال رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لو غريت، لصحيفة «لو باريزيان»، إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

واستُبعد بنزيمة من منتخب «الديوك» قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الفائت، بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط فاضح.

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