مدرب فرنسا: لا أختار اللاعبين بناء على "الضجيج الإعلامي"

المصدر: وكالات

قال مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديديه ديشان، إنه متمسك باختيار اللاعبين بناء على جدارتهم، وليس كرد فعل على الضجة الإعلامية المثارة حول بعض اللاعبين، وذلك قبل آخر جولتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022. ويتصدر منتخب فرنسا، بطل العالم، ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات، وسيتأهل إلى مونديال قطر في حال فوزه في أيا من مباراتي كازاخستان وفنلندا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراتين، سئل ديشان عن عدم استدعاءه لجوناثان كلاوس، ظهير أيمن فريق لانس، رغم أن اللاعب أثار ضجة كبيرة بمستواه في الدوري الفرنسي. وأجاب ديشان بابتسامة: "ضجة؟ من الذي يثير ضجة؟، شاهدت المباريات، هناك الكثير من اللاعبين بما فيهم لاعب لانس، بالطبع سواء أثار ضجة أو لا، هذا لن يجعلني أختار لاعبا أو لا ".

وأضاف: "بالطبع كلاوس واحد من اللاعبين الذين نتابعهم، بالمتطلبات الجيدة المتوفرة فيه، وذلك يأتي بعدما نعرف حجم المنافسة في هذا المركز، أعلم أنك تنتظر الجديد في كل اختيار، لكنني لست هنا من أجل ذلك".

وتم اخبار ديشان أنه ربما عمر اللاعب (29 عاما)، وقلة خبرته في مباريات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، جعلته بعيدا عن اختيارات المدرب. وقال ديشان: "لطالما اخترت لاعبين جددا، وبالنظر إلى عمر اللاعب فإنه يماثل عمر جوردان فيرتوت إلى حد ما". وتابع: "لقد وصل متأخرا، وهو يلعب في روما وفي المنافسات الأوروبية بالطبع، لكن هذا لن يمنعني من استدعاء كلاوس، والأمر ذاته بالنسبة للاعبين في عمر 18 عاما، أنا أختار اللاعبين حينما يحين الوقت لذلك". واختار ديشان 23 لاعبا للمباريات المقبلة، ومنهم بنيامين بافارد لاعب بايرن ميونخ وليو دوبوا لاعب ليون، وهما لاعبان يمكنهما اللعب في مركز كلاوس (الظهير الأيمن).

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