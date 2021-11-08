احتفال مؤثر للنجم الجزائري مع والدته بعد الفوز على ليفربول ومحمد صلاح (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

احتفل الجزائري سعيد بن رحمة نجم فريق وست هام مع والدته في الملعب بعد الفوز الثمين لفريقه 3-2 على ليفربول المدجج بالنجوم يتقدمهم المصري محمد صلاح بنتيجة 3-2، الأحد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، إذ تركزت الكاميرات على مشهد العناق الطويل بين بن رحم وأمه وسط تفاعل الجماهير ووسائل الإعلام.

عناق حار بين بن رحمه و والدته

ب عدسه الكابتن @IbrahimKhadra pic.twitter.com/v9n0ZL6uiz — Mohammad Alqadi (@ALQadiPAL) November 7, 2021

وتكمن فرحة بن رحمة في ان وست هام لقن ليفربول الدرس الأول في "البريمييرليغ" خصوصاً انها الهزيمة الأولى لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب هذا الموسم، في وقت يواصل وست هام تقديم أروع العروض والنتائج التي وضعته في المركز الثالث حالياً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الرابع ومتساويا مع مانشستر سيتي الوصيف وخلف تشيلسي المتصدر بـ26 نقطة.

ويعتبر بن رحمة من اللاعبين المميزين الذين يحظون باحترام وسائل الإعلام البريطانية التي بدورها أشادت بمستوياته الفنية العالية خلال الدوري الإنجليزي.

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