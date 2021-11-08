مفاجأة.. تشافي يختار "مهاجم عربي" للعب في برشلونة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مرشح فوق العادة للانتقال من السد القطري إلى برشلونة الإسباني للعب تحت قيادة المدرب الجديد للنادي الكاتالوني أسطورة "البلوغرانا" السابق تشافي هيرنانديز الذي يبحث عن هداف حقيقي يكون خليفة للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويدرك تشافي تماماً المقومات الفنية والقدرات الهجومية والبنية الجسمانية التي يتمتع بها بغداد بونجاح الذي درّبه لسنوات في السد، وتابعه مطولاً مع منتخب الجزائر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019 وتوج محاربو الصحراء بلقبها على حساب السنغال.

من جهته، أكد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي الخبر خلال مؤتمر صحافي، قبل مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، إذ قال: "إن بغداد بونجاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية في صفوف نادي برشلونة.. هو لاعب كبير، ومن بين اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ أينما حل وارتحل، وهذا الأمر ليس سهلا".

وأضاف بالماضي: "برشلونة لم يعد ذلك الفريق الذي أرعب أوروبا، ويضم خيرة اللاعبين على غرار ميسي وإنييستا، بل أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خصوصا من الناحية الهجومية، وهذا الأمر قد يدفع تشافي إلى الاستعانة بخدمات بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز، ومنح الجديد".

وختم بلماضي "تشافي يعرف إمكانيات بونجاح جيدا، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في صفوف السد، لن أتدخل في خياراته خصوصا وأنني لا أعرف أكثر منه، ولكن بونجاح سيكون حلا جيدا".

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