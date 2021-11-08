صافرة إماراتية لإدارة تصفيات كأس العالم والأندية الآسيوية للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادر إلى العاصمة الفيتنامية هانوي طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن (حكم ساحة) ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) وعادل النقبي (حكم رابع) وعمار الجنيبي (حكم فيديو)، لإدارة مباراة منتخبي فيتنام واليابان التي تقام يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وعين الاتحاد الدولي طاقمنا الدولي المكون من أحمد الراشدي (مساعد أول) وعمر آل علي (حكم رابع) ومحمد عبدالله حسن (حكم فيديو) وعمار الجنيبي (حكم فيديو مساعد) ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة منتخبي فيتنام والسعودية يوم 16 نوفمبر المقبل في هانوي.

واختار الاتحاد الآسيوي أحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، مُقيّماً لأداء حكام مباراة منتخبي إستراليا والسعودية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها يوم الخميس المقبل في مدينة سيدني الإسترالية.

من جهة أخرى يُشارك الحكم الدولي عمر آل علي (حكم فيديو) ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2021 في الأردن، التي انطلقت منافساتها أمس وتختتم يوم 13 الجاري.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news