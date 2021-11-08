تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تلقى فريق ليفربول أول خسارة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أمام وست هام في ختام مباريات المرحلة الـ11 من المسابقة، ورغم الخسارة وصيام هداف الفريق محمد صلاح عن التسجيل إلا أنه حافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وواصل النجم المصري محمد صلاح تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، الذي فشل أيضا في التسجيل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فريقه ليستر سيتي ضد ليدز بهدف لمثله.

ويتشارك زميل صلاح في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، ومهاجم وستهام يونايتد، ميشيل أنطونيو، المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهما.

وواصل النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو ابتعاده عن صراع الهدافين لصالح النجم المصري إذ سجل اللاعب 4 أهداف فقط حتى الأن، ويتشارك معه مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، ومهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين من قبل في موسمي 2017-2018، و 2018-2019.

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