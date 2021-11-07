شفتشنكو يعود إلى الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

أعلن نادي جنوى صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد تعيين نجم ميلان السابق الدولي الأوكراني أندري شفتشنكو مدربا لفريقه خلفا لدانييلي بالارديني المقال من منصبه السبت.

وكتب جنوى على موقعه الرسمي على الإنترنت: "مرحباً يا سيد شفتشنكو" معلناً عودة النجم المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2004 الى ايطاليا، حيث سيخوض تجربته الأولى كمدرب للأندية بعدما أشرف على منتخب بلاده طيلة خمسة أعوام وقاده الصيف المنصرم الى ربع نهائي كأس أوروبا قبل الخسارة أمام إنكلترا صفر-4.

وأوضح النادي أن شفتشنكو البالغ من العمر 45 عاماً والذي كان استقال من تدريب منتخب بلاده هذا الصيف، وقع على عقد حتى 30 يونيو 2024.

ويدخل التعاقد مع شفتشنكو في إطار رغبة ملاك النادي الإيطالي، صندوق الأسهم الأميركي "777 بارتنرز" الذي استحوذ عليه في سبتمبر، في تغيير الأجواء داخل الفريق الذي حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وخمس هزائم.

وفضلت إدارة النادي التعاقد مع شفتشنكو على حساب زميله السابق في ميلان المدرب الأسبق ليوفنتوس أندريا بيرلو بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وترك "شيفا" ذكريات جميلة كثيرة في إيطاليا التي حط الرحال بها عام 1999 قادما من دينامو كييف، حيث فرض نفسه بقوة وسجل 175 في 324 مباراة بما فيها عودته المخيبة الى صفوف ميلان موسم 2008-2009 بعد تجربة مع تشلسي الانكليزي، وتوج هدافا للدوري الايطالي مرتين في عامي 2000 و2004).

وأحرز شفتشنكو مع الروسونيري جميع الألقاب الممكنة تقريبًا (الدوري والكأس والكأس السوبر الإيطالية، دوري أبطال أوروبا عام 2003 والكأس السوبر الأوروبية وكأس "انتركونتينانتال" في العام ذاته).



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