لاعب ليفربول يسخر من جسد محمد صلاح "المنحوت".. وهذا نظامه الغذائي (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سخر لاعب ليفربول آندي روبرتسون من صورة نشرها زميله المصري محمد صلاح عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" هو في المسبح، إذ علق بوجوه ضاحكة: "لا يزال لديه القليل من الدهون في الجسم ليخسرها".

ولفت محمد صلاح (29 سنة) الأنظار باحتفالياته بالأهداف المهمة والحاسمة التي يخلع خلالها قميصه لاستعراض عضلاته مما دفع الكثيرون يتساءلون عن نظامه الغذائي المتبع والتدريبات الصارمة التي يخضع لها.

ونقلت قناة روسيا اليوم تصريحات محمد صلاح لشبكة "سي إن إن" بأنه يبدأ يومه بالقليل من خبز الباراثا وكوب من الحليب، وإذا كان لا يزال جائعا بعد وجبة الإفطار، فسوف يأكل طبقا من الفاكهة قبل الغداء، ويستمتع بتناول العدس والخضروات والخبز والدجاج، وكذلك تناول وعاء من لبن الزبادي.

وأوضح: "التغذية مهمة للغاية، إنها جزء من اللعبة، لقد ساعدتني في شفائي، وسمحت لي بالنوم بشكل أفضل وساعدت جسدي على التكيف بسرعة"، وتابع: "تقول أخصائية التغذية أنه بسبب عدم وجود أي دهون في جسدي، يمكنني أن آكل ما أريد، أنا أيضا لا أشرب الخمر لذا لا بأس".

ويعتبر الطبق المصري تقليدي "الكشري" وجبته المفضلة ويحرص على طلبه فور عودته إلى بلاده في كل زيارة، أما في العشاء فتكون الوجبة أخف، ويتناول صلاح الحساء والسلطة والخضروات، إلى جانب كوب من عصير الفاكهة الطازج.

وعملياً، لا يقتصر الأمر على اتباع نظام غذائي صارم فقط، بل يقوم المصري بعمل تمارين رياضية لا تصدق، وبالإضافة إلى تدريباته مع ليفربول، يقوم صلاح بجلسات إضافية من تمارين رفع الأثقال، واليوغا، والسباحة وتمارين الإطالة، وحتى خلال شهر رمضان، أثناء صيامه عن الطعام، يحرص صلاح على بدء تمريناته في الثالثة صباحا.

ويتألق محمد صلاح حالياً مع ليفربول بتسجيله 15 هدفا في 14 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم.

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