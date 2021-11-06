3 بطاقات حمراء وفوز شاق في أول مباراة لكونتي مع توتنهام

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

نجح توتنهام الإنجليزي في تحقيق الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد، الإيطالي أنطونيو كونتي، في مباراة درامية وشاقة على ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3 /2، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي. وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء، واحدة لتوتنهام للاعب روميرو، واثنتان للهولنديين. وسجل لتوتنهام الكوري سون 14، ومورا 22، وراسموسن (بالخطأ في مرمى فريقه فيتيس) 29، بينما سجل هدفَي فيتيس، راسموسن نفسه 32، وبيرو 42.

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