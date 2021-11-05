مناكفة بالأهداف بين مانشستر سيتي ويونايتد.. هذا توقيت حرب رونالدو وغوارديولا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر ناديي مانشستر يونايتد وغريمه مانشستر سيتي عبر حسابيهما في "تويتر" فيديوهات تحمل أجمل أهداف كليهما في مرمى الآخر، قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين السبت (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات)، ودخلت الجماهير في مناكفة حول أجملها لكن أغلب الآراء صبت نحو اختيار هدف نجم اليونايتد السابق واين روني من مقصية رائعة الأجمل في تاريخ مواجهات الفريقين بالـ"ديربي الإنجليزي الكبير".

دقيقتان من أجمل أهداف #يونايتد في شباك السيتي على أرض أولد ترافورد 💥#ديربي_مانشستر pic.twitter.com/x9sV6DOtib — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 5, 2021

وتتركز الأنظار على ما سيفعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي الذي جمعتهما مواجهات مشتعلة عندما كان رونالدو مع ريال مدريد وغوارديولا مدرباً لبرشلونة.

أهداف لا تُنسى لفريقنا في أولد ترافورد! 😍



أي هدف هو المفضل بالنسبة لك؟ ⚽️🥅



🔷 #السيتي pic.twitter.com/I8dEP6RROL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 5, 2021

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