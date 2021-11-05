الأردن.. وفاة طفل أثناء احتفالات نادي الرمثا بلقب الدوري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

توفي طفل لم يتجاوز الـ 12 عاماً إثر حادث دهس تعرض له أثناء احتفال جماهير نادي الرمثا، ليلة الخميس، بالفوز بلقب الدوري الأردني لكرة القدم على حساب نظيره الوحدات في المشهد الختامي للبطولة.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن أنه "تم استقبال الطفل ليل الخميس والجمعة في المستشفى، وبذل الكادر الطبي جهوده لانقاذه حياته، الا انه فارق الحياة".

المفارقة أن الطفل من مشجعي نادي الرمثا الذي دخل جمهوره في حالة فرح هستيرية إثر حسم لقب الدوري بتعادله مع الجزيرة 1-1، قاطعاً الطريق على الوحدات بالاحتفاظ باللقب على الرغم من فوز الأخير على العقبة بخماسية في الجولة الأخيرة.

ويعتبر التتويج الثالث للرمثا بلقب الدوري الأردني والأول منذ نحو 40 عاماً مما جعل الاحتفالات عارمة في كافة أرجاء الأردن

وخيم الحزن على مدينة الرمثا بعد الحادث.

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