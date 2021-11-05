محمد صلاح ونجمين مصريين في أفضل تشكيل بتاريخ إفريقيا.. و"صدمة عربية"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر موقع "Give Me Sport" البريطاني الشهير قائمة بأفضل تشكيل للاعبي كرة القدم في تاريخ قارة إفريقيا يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح ومواطنيه حارس الأهلي السابق المخضرم عصام الحضري وزميله في الفريق المدافع وائل جمعة، في وقت شهدت القائمة صدمة كبيرة لجماهير عربية إفريقية لغياب أسماء رنانة في تاريخ القارة السمراء أبرزهم الحارس المغربي بادو الزاكي ومواطنيه نور الدين النيبت ومحمد التيمومي، والجزائريون رابح مادجر ورياض محرز والأخضر بلومي، وصالح عصاد، وفي تونس غاب اسم النجم طارق ذياب.

وبرر الموقع في تقرير سبب اختيار كل نجم قد يثار الجدل حول اختياره، مشدداً على أن عصام الحضري الذي فاز مع الأهلي ومنتخب بلاده بكل البطولات الممكنة، فضلاً عن كونه أكبر لاعب في تاريخ المونديال عندما ظهر بعمر 45 عاما في مونديال روسيا 2018.

أما وائل جمعة فتوج مع مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010، وفاز مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ست مرات.

وفي المقابل، شدد الموقع على أن محمد صلاح لا خلاف عليه في أن يتقدم القائمة بعد الظهور القوي مع ليفربول وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا واختياره سابقاً بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وتألقه حالياً مع "الريدز" بتسجيله 13 هدفاً في 15 مباراة حتى الآن.

أفضل تشكيل في تاريخ إفريقيا

- حراسة المرمى: عصام الحضري (مصر).

- الدفاع: صامويل كافور (غانا)، وائل جمعة (مصر)، كولو توريه (ساحل العاج).

- الوسط: ساديو ماني (السنغال)، عبيدي بيليه (غانا)، يايا توريه (ساحل العاج)، محمد صلاح (مصر).

- الهجوم: جورج وايا (ليبيريا)، ديديه دروغبا (ساحل العاج)، صامويل إيتو (الكاميرون).

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