5 ملايين يورو تقف عائقاً أمام عودة تشافي إلى برشلونة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحف «ماركا» و«سبورت»، أن نحو خمسة ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي، تقف عائقاً في المفاوضات بين الناديين من أجل عودته لتدريب برشلونة. وكان وفد من برشلونة سافر إلى الدوحة، أمس، ودخل في مفاوضات مع مسؤولي السد من أجل السماح برحيل تشافي، لكن الشرط الجزائي لايزال عائقاً في المفاوضات، أمام إصرار السد على استمرار مدربه معه حتى نهاية الموسم الجاري.

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