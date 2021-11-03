الزمالك يتحدى.. شيكابالا يشارك في مباراة الأهلي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قرر نادي الزمالك الدفع بقائد الفريق محمود عبدالرزاق (شيكابالا) ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري للمحترفين، بالرغم من ان اللاعب لا يزال موقوف عن اللعب رسمياً من قبل اتحاد كرة القدم.

وظهر شيكابالا في حالة بدنية وفنية جيدة خلال التدريبات اليومية التي يخوضها الفريق استعدادا للمباراة.

من جانبه أكد محامي شيكابالا، كمال شعيب، أن عقوبة اللاعب تم إيقافها قانونا، مشيرًا إلى أنه يحق له المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وقال شعيب في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة: "إدارة الزمالك تتعامل مع قضية شيكابالا برقي وترغب في إنهائها بشكل ودي".

وتابع: "الحكم الذي حصل عليه شيكابالا بإلغاء إيقافه يجب تنفيذه من قبل اتحاد الكرة، وأرسلنا اليوم إنذار على يد محضر للاتحاد، وهم لم يطعنوا على القرار وكانت آخر مهلة اليوم (أمس الثلاثاء)".

من جانبه قال المدير الإداري لفريق الزمالك، عمرو أبوالعز، إن ناديه أرسل خطابا رسميًا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للاستفسار عن موقف شيكابالا من مباراة القمة.

وأضاف أبوالعز في تصريحات تليفزيونية: «أرسلنا للاستفسار عن موقف شيكابالا وأعتقد أن الرد سيكون اليوم الأربعاء ولن يطول الأمر عن ذلك».

من جانبه كشف مسؤول في اللجنة الأولمبية المصرية، عن أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين تنفيذ القرار، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم ليس هو صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز.

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