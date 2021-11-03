مشهد مرعب من ملعب كرة القدم.. لاعبون صغار يتفادون إطلاق كثيف للرصاص (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو مثير للرعب في الدوري البرازيلي للشباب تحت 20 سنة، أظهر لاعبين يحتمون من الإصابة بالطلقات النارية خلال مباراة فريقي سيرا ماساينس وكارابيبوس، لحظة سقوط حارس مرمى أحد الفريقين للإصابة في الملعب.

وكشف الفيديو عن حالة الرعب التي عاشها اللاعبون في الملعب المجاور لأحد الأحياء الشعبية البرازيلية، إذ هرعوا نحو الأسوار للاختباء خوفاً من إصابتهم بالرصاص.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر صوت الرصاص كان سببه مداهمة أمنية من قبل رجال الشرطة لعصابة برازيلية في الحي الملاصق للملعب، وجرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يصب أي من اللاعبين بالرصاص.

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