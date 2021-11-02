توتنهام يقيل المدرب نونو

المصدر: لندن ■ رويترز

أعلن توتنهام هوتسبير، أمس، عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو، عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، ليتراجع الفريق اللندني للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس الماضي عقب الفوز بأول ثلاث مباريات، لكنه خسر خمس مرات بعدها، ويبتعد الآن بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشيلسي. كما أُعفي طاقم نونو من مهمته ولم يعلن النادي عن خليفة المدرب البرتغالي. وتولى نونو (47 عاماً) قيادة توتنهام خلفاً لجوزيه مورينيو بعقد لمدة عامين في يونيو الماضي بعد مسيرة مبهرة مع ولفرهامبتون.

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