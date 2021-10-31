طفل يرفع معنويات محمد صلاح بعد غيابه عن التسجيل في مباراة برايتون (صور)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

غاب النجم المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح عن التهديف مباراة فريقه مع برايتون التي أقيمت السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بعد 10 مباريات متواصلة من التهديف في المسابقات المختلفة وتحطيم الكثير من الأرقام القياسية، وأكتفى بصناعة الهدف الأول الذي سجله زميله هندرسون.

وبدأ على الفرعون المصري التأثر الشديد لفشل فريقه في الحفاظ على تقدمه في المباراة وخسارة نقطتين ثمينتين في صراع الفوز على الدوري الإنجليزي، لكنه تلقى دعما معنويا من مدرجات ملعب الانفيلد الذي استضاف المباراة، حيث رفع طفل كان متواجدا وسط جمهور ليفربول لافتة كتب عليها: "والدي بطل.. لكن صلاح ملك".

وفشل محمد صلاح في تحظيم رقم قياسي جديد، حيث كان سيتساوى مع أسطورة الفريق، كيني دالغليش، كأفضل هدافي ليفربول ضد برايتون، إذا سجل في مباراة برايتون.

وسجل النجم المصري خمسة أهداف لـ"الريدز" في شباك برايتون، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، إيان راش، في مرمى برايتون، بينما يحمل دالغليش، الرقم القياسي بستة أهداف.

وفشل ليفربول في اجتياز اختبار مهم في مواجهة برايتون وسقط في فخ التعادل 2 / 2 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ، مقابل 16 نقطة لبرايتون.

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما جوردان هيندرسون والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين الرابعة و24 ، ولكن برايتون عاد من بعيد وانتزع التعادل بهدفين سجلهما الزامبي إينوك مويبو والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقتين 41 و65 ليكون التعادل الرابع لليفربول مقابل ستة انتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وواصل تشيلسي تربعه منفردا على صدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 وجورجينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول.

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