انتهاء أزمة منتخب السيدات الجزائري العالق في الخرطوم

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن منتخب السيدات العالق في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أيام بسبب الأحداث الأمنية في هذا البلد، عاد إلى الجزائر أمس، على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة. وقال الاتحاد في موقعه الرسمي، إنه بعد اتصالات مكثفة لرئيسه شرف الدين عمارة، ووزارة الخارجية والممثلية الدبلوماسية الجزائرية في الخرطوم، تم التوصل لنهاية سعيدة لأزمة منتخب السيدات.

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