"هالاند المصري" يرفض اللعب لمنتخب فرنسا ويختار "أم الدنيا" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رفض المهاجم المصري الشاب بلال مظهر المحترف في نادي باناثينايكوس اليوناني، والمُلقب بـ"هالاند المصري" تمثيل منتخب فرنسا العام الماضي مفضلاً اللعب باسم بلده مصر، في وقت يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية.

وقال مظهر في تصريحات نقلها موقع بطولات المصري عن قناة "أون تايم سبورتس 2": "ألعب في مركز رأس الحربة، وأحرزت مع فريقي 7 أهداف وصنعت هدفاً حتى الآن"، " موضحاً: "تواصل الاتحاد الفرنسي معي للانضمام إلى منتخبه الوطني العام الماضي، وأحترم رغبتهم لكنني أحلم باللعب مع المنتخب المصري الأول الذي لم يحدث أي تواصل بيني وبين مسؤوليه حتى الآن".

وأكمل: "تجربة عمر مرموش أعطتني دافعاً لكي أجتهد وأتواجد مع منتخب مصر.. ومثلي الأعلى هو محترفنا محمد صلاح، وأتمنى أن أكون مثله وأن أتواجد في الدوري الإنجليزي".

وفيما إذا كان قد تفاوض معه الأهلي أو الزمالك، قال بلال مظهر: "كان هناك حديث من الأهلي والزمالك أثناء تواجدي في مصر ولكني اخترت الاحتراف في أوروبا والانضمام لباناثينايكوس اليوناني، وأركز في الأحتراف لكي أستمر أطول فترة في أوروبا".

وعن سبب تسميته بـ"هالاند المصري" قال: "هناك كلام قيل عني في اليونان أنني أشبه هالاند في لعبه، ولكن لا أركز على هذا الحديث، تركيزي فقط في الملعب".

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