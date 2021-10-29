حقيقة وفاة مرتضى منصور: سأظل مستيقظاً حتى الفجر

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه أخيراً إثر اتهام مجلس إدارته بارتكاب مخالفات إدارية داخل "القلعة البيضاء"، برسالة إلى الجماهير يطمئنهم فيها على صحته بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تفيد بأنه فارق الحياة خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضى منصور بمقطع مصور عبر "يوتيوب" ونقلته وسائل الإعلام المصرية ومنها صحيفة المصري اليوم: "الحمد لله أنا زي الفل وأجلس مع أسرتي نشاهد التليفزيون وسأظل مستيقظا حتى صلاة الفجر"، مشيراً إلى أنه "لا يشغل باله بمثل هذه الشائعات أو مصدرها، لكنه حريص على طمأنة الملايين من محبيه وعشاقه الذين انهالوا باتصالات عليه للاطمئنان على صحته".

وكانت مواقع التواصل قد ضجت في الساعات الماضية بمنشورات تتحدث عن وفاة مرتضى منصور، بالاستعانة بمنشور كتب على صفحة وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل، قبل ان تخرج أمل فوزي زوجة أسامة هيكل رسالة عبر صفحتها، أكدت فيها تعرض صفحة أسامة هيكل للاختراق وحذرت متابعيه من استلام أي رسائل شخصية أو من الصفحة العامة.

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