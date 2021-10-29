إدانة رجل أعمال في قضية تحطم طائرة الأرجنتيني سالا

المصدر: كارديف ■ د.ب.أ

قضت محكمة بريطانية، أمس، بإدانة رجل الأعمال البريطاني، ديفيد هندرسون، (67 عاماً)، كان مسؤولاً عن رحلة الطيران التي لقي خلالها لاعب الكرة الأرجنتيني إيميليانو سالا مصرعه، خلال انتقاله للعب في كارديف بويلز في 2019. ودانت محكمة كارديف هندرسون بتعريض سلامة الطائرة للخطر، بأغلبية 10 أصوات لهيئة المحلفين، مقابل رفض صوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). ولقي سالا، (28 عاماً)، حتفه مع الطيار إيبوتسون، الذي قاد الطائرة برخصة قيادة منتهية الصلاحية، وهو ما سمح به هندرسون، كما تورط الأخير في إلزام البعض الصمت، مخافة كشف تورطه في الإهمال الذي ارتبط بتحطم الطائرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news