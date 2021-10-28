جورجينا رودريغز حامل بتوأمين من كريستيانو رونالدو

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن

قالت مجلة "هولا" الإسبانية إن عارضة الأزياء جورجينا رودريغز (27عاماً)، وصديقة نجم مانشيستر يونايتد كرستيانو رونالدو، تحمل منه بتوأمين وهي الآن في شهرها الثالث. ورونالدو والد لأربع أطفال، منهم ثلاثة ولدوا عن طريق أمهات بديلة.

وكانت دولوريس والدة رونالدو هي أول من هنأ رينالدو على موقع "انستغرام"، حيث كتبت " أتمنى ان يكون هؤلاء الاحفاد بصحة جيدة".

وكان رونالدو قد التقى مع جورجينا في عام 2016 عندما كانت تعمل في متجر لعلامة "غوتشي التجارية" بأجر قدره 10 جنهيات في الساعة.

وقالت في ردها في برنامج وثائقي على "نتفلكس" أنها بانتظار رونالدو كي يطلب منها الزواج، وأن الامر يتوقف عليه.

وعلى الرغم من الجوائز التي حصل عليها رونالدو إلا أنه يقول إن العائلة ووجود الأطفال لديه يمنحه السعادة القصوى.

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