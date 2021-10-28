بديل محمد صلاح في ليفربول يبهر العالم بهدف ساحر (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يبدو أن توهج النجم المصري محمد صلاح وتسجيله أهدافاً مبهرة مع ليفربول ألهم اللاعبين البدلاء في الفريق ودفعهم لابتكارات جديدة في طريقة التهديف، وهذا ما ظهر، الأربعاء، بعدما تلقى المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي كرة داخل المنطقة وحولها إلى داخل الشباك مستخدماً كعبه ليقود ليفربول إلى الفوز على بريستون نورث أند (2-صفر)، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

فيديو : هدف اوريجي الرائع من جميع الزوايا . pic.twitter.com/CjV89EPnFh — Sulaiman (@sulaiman444) October 28, 2021

وكان كلوب قد دفع بلاعبين احتياطيين لخوض المواجهة، وسجل الياباني تاكومي مينامينو، هدف التقدم لليفربول، في الدقيقة 62، قبل أن يضيف أوريغي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن القائمة ولم يتواجدا أصلاً على دكة البدلاء بعدما قرر المدرب يورغن كلوب منحهما الراحة استعداداً للمباريات المهمة المقبلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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