أغرب مشهد عنيف كرة القدم عقوبته غير منطقية لـ "الحارس المصارع" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء حارس مرمى على مدافع عند خط المرمى في مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ حمله على طريقة عمالقة المصارعة الحرة WWE وأسقطه أرضاً في مشهد صنفه المغردون على أنه بين أغرب مشاهد الاعتداء في الملاعب.

🇺🇸 MLS'te oynanan Seattle Sounders 🆚 Sporting Kansas City maçında bu pozisyona sarı kart çıktı. 🟨pic.twitter.com/s9u4kBTM0D — A Spor (@aspor) October 24, 2021

المفارقة أن حكم المباراة التي جمعت فريقا سبورتينغ كنساس سيتي وسياتل ساندرز أشهر البطاقة الصفراء لحارس الأول على الرغم من الاعتداء الواضح من دون كرة!.

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