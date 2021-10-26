مباراة الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري.. حتى الآن

المصدر: القاهرة -د ب أ

أكد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكره المصري عصام عبد الفتاح أنه يؤيد إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحدد لها 5 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري إلي حكام محليين.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار ليل الاثنين إنه حتي الآن من سيدير مباراة القمة طاقم تحكيم مصري وهو يدعم هذا التوجه.

وأضاف: «لابد من وضع الثقة فى التحكيم المصري وشاهدنا ذلك الموسم الماضي فى مباريات الأهلي والزمالك».

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