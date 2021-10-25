لحظة اعتداء جمهور برشلونة على كومان بعد الهزيمة من مدريد.. والإدارة ترد بقوة (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اعتدى مشجعون لنادي برشلونة على السيارة التي كانت تقل الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكاتالوني أثناء خروجه من استاد "كامب نو" يجر أذيال الخسارة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1-2، في مباراة "الكلاسيكو" ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، الأحد.

نادي برشلونة يعلن إدانة أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربه كومان أثناء مغادرة الكامب نو بعد خسارة الكلاسيكو ويؤكد اتخاذ إجراءات أمنية وانضباطية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث pic.twitter.com/rHvwPklEFc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشجعين الغاضبين يهتفون ضد كومان ويطالبوه بتقديم الاستقالة من منصبه بسبب النتائج الهزيلة للفريق في الموسم الحالي.

من جهته، أعلن نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" عن إدانة أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربه كومان أثناء مغادرة المعب، ويؤكد اتخاذ إجراءات أمنية وانضباطية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

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