مشجع مرسيليا يقتحم الملعب ويمنع ميسي من تسجيل هدف لباريس سان جيرمان (فيديو وصور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اقتحام أحد المشجعين لملعب المباراة التي جمعت مرسيليا وباريس سان جيرمان، الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتسبب في إفساد هجمة مرتدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان على مشارف منطقة الجزاء ويستعد لتسديد الكرة نحو المرمى في الدقيقة 73.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

والطريف في المشهد أن المشجع وصل إلى ميسي بسرعة أكبر من مدافعي مرسيليا، وعطّل عليه فرصة سانحة للتسجيل، وحاول مصافحة نجم باريس سان جيرمان رغم أنه يلعب مع الغريم التقليدي لفريقه، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراجه من الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري.

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