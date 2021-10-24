مشهد غريب.. لحظة اصطدام عنيف بين حكم ولاعبين (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحكم يصطدم بلاعبين خلال مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم وسط صدمة المراقبين لكون الحكم لم يتمركز في الملعب بالشكل الصحيح وتداخل في الهجمة مما عرضه للإصابة.

ودخل المغردون عبر "تويتر" في نوبة طويلة من الضحك، وقال "أبويوسف" ساخراً: "هذا لاعب أو مصارع ثيران"، في وقت حمّل آخرون الحكم المسؤولية وقال المغرد "قلب": "الغلط على الحكم"، أما "أتس إم" فقال: "لقطة من فلم سوبرمان".

لحظة تصادم حكم المباراة ولاعبين خلال مباراة في #الدوري_الامريكي pic.twitter.com/b5ys0iLCQP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2021

بدوره سخر "برشلونة الوحدة" من المشهد الذي لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم، وعلّق قائلاً: "فاول مع نفسي!".

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