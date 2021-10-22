صرعة جديدة في تاريخ كرة القدم.. شاهد بوغبا بـ "الحذاء النباتي" (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أطلق الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد حملة دعائية لأول "حذاء نباتي" في تاريخ كرة القدم تم تصميمه على يدي مصممة الأزياء الشهيرة ستيلا مكارتني وشركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية، ليكون أول حذاء نباتي بنسبة 100٪ سيتم طرحه عبر الموقع الرسمي للشركة في الأول من نوفمبر المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن بوغبا تعاون مع مصممة الأزياء الشهيرة خلال فترة الإغلاق العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ونجحا في العمل على تصنيع الحذاء.

وكشفت الشبكة عن تفاصيل الحذاء النباتي الذي يتم تصنيعه بدون استخدام أي مواد مستخرجة من الحيوانات على غرار الجلود أو الأصواف، وجرت العادة على أن تقوم شركات الأحذية بصناعتها من جلود الحيوانات خاصة الأبقار والماعز، بالإضافة إلى بعض الكلاب والقطط في بعض الأحيان، إذ تشير بعض التقارير إلى أن استخدام المواد المستخرجة من الحيوانات في صناعة الأحذية له عدة أضرار بيئية، على عكس الوضع بالنسبة للتي يتم صنعها بصورة نباتية.

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