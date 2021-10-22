صدمة قوية لنادي الهلال السعودي قبل المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف نادي الهلال السعودي بأن إصابة مهاجمه المالي موسى ماريغا سيغيب عن عن الملاعب لمدة اسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدور قبل النهائي أمام غريمه التقليدي النصر والتي انتهت هلالية 2-1.

وذكرت صحيفة سبورت السعودية الجمعة بأن ماريغا تعرض لإصابة قوية، في نهاية الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تدخل عنيف من مدافع النصر علي لاجامي.

وأوضحت أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الساق، بالإضافة إلى إصابة أخرى في العضلة الخلفية.

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