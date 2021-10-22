رونالدو: نحن أحياء.. ولا نستسلم أبداً

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أشاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالروح القتالية لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن قلب تأخره بهدفين أمام أتالانتا الإيطالي إلى فوز مثير 3/‏‏2 أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا. وكتب رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نعم مسرح الأحلام مشتعل، نحن أحياء، نحن مان يونايتد ونحن لا نستسلم أبداً، إنه أولد ترافورد».

وهذه هي المرة الثالثة التي ينجح فيها مانشستر في تحويل تأخره بهدفين أو أكثر إلى فوز مستحق في «أبطال أوروبا» ليعادل الرقم القياسي لأرسنال.

وسجل رونالدو هدف الفوز لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال التي ينجح خلالها في التسجيل، بعد أن حقق الإنجاز ذاته مع مانشستر في الطريق نحو الفوز باللقب القاري في 2007. وأحرز رونالدو (36 عاماً) ستة أهداف خلال ثماني مباريات منذ عودته في أغسطس الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

• رونالدو سجل 6 أهداف في 8 مباريات مع مان يونايتد.

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