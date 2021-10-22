سجن رئيس «الإفريقي التونسي» 28 عاماً بسبب «الفساد المالي»

المصدر: تونس ■ د.ب.أ

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بسجن رئيس النادي الإفريقي السابق لمدة 28 عاماً مع النفاذ العاجل بسبب تورطه في قضايا شيكات، بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي أول من أمس.

ويجري التحقيق مع عبدالسلام اليونسي، للاشتباه في تورطه في فساد مالي، خلال فترة رئاسته للنادي الإفريقي بين عامي 2018 و2021، وهي الفترة التي شهد فيها النادي أزمة مالية خانقة تسببت في إصدار عقوبات ضده من الاتحاد الدولي (فيفا).

وقالت المتحدثة باسم محكمة أريانة، فاطمة بوقطاية: «المحكمة نظرت في ست قضايا شيكات متعلقة باليونسي، وصدرت ضده أحكاماً بالسجن لخمس سنوات في خمس قضايا، وثلاثة أعوام في قضية أخرى». وصدرت الأحكام في غياب اليونسي الذي لم يحضر المحاكمة، لكنها تحمل صبغة النفاذ العاجل.

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