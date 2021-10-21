محمد صلاح لا يصدق نفسه.. يلتقي "تمثاله الشمعي" وينتظر رأي المعجبين (صور وفيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرّف نجم منتخب مصر، وهداف ليفربول الانجليزي محمد صلاح أمس على الشكل النهائي لتمثال الشمع الخاص به، والذي تم الانتهاء منه، تحضيرا للكشف عنه رسميا في متحف "مدام توسو" بالعاصمة البريطانية لندن خلال أيام. وقالت شبكة قنوات "بي بي سي" إن إنجاز العمل تطلب جهدا وعملا وقتا طويلا، إلى جانب المئات من القياسات والصور، لضمان خروج العمل بأفضل شكل، وهو ما أكد عليه صلاح حين التقى نسخته من "الشمع"، وقال إنها تتطابق تماما مع شكله، وكأنه يرى نفسه في المرآة.

وسيتم عرض التمثال رسميا بدءا من الأحد المقبل أمام الجمهور في المتحف، الذي يعرض العديد من الشخصيات في مختلف المجالات. وكان لافتا اختيار بذلة بيضاء لصلاح بدلا عن قميص ليفربول أو منتخب مصر، وقال مدير المتحف، تيم واترز إن ذلك جاء لدواعي منحه شكلا دوليا. وكان صلاح ظهر بهذه البذلة على غلاف مجلة "جي كيو" نسخة الشرق الأوسط.

وقال صلاح في تصريح صحافي وهو بجانب تمثاله: كأنني أرى نفسي في المرآة تماما، أمر لا يصدق، ولا أستطيع الانتظار حتى أرى ردود المعجبين حين يتعرفون على شكلي بـ"الشمع".

ويعيش صلاح أفضل أيامه مع ليفربول، بعد أن توالت أرقامه القياسية، لدرجة جعلت مدربه الألماني يورغن كلوب يصفه بـ"أفضل لاعب في العالم حاليا". وآخر رقم سجله صلاح، هو أنه أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي يسجل في تسع مباريات على التوالي في كل المسابقات.

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