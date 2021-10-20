اتحاد ويلز.. أول كيان في كرة القدم يوقع ميثاق "احتياجات المسلمين"

المصدر: وكالات

وقع الاتحاد الويلزي لكرة القدم "ميثاق الرياضي المسلم" ليصبح بذلك أول كيالن لكرة القدم يوقع الميثاق. ويقضي الميثاق بالالتزام بالاعتراف باحتياجات المسلمين من لاعبي كرة القدم والإداريين والمتفرجين في المباريات. ويهدف اتحاد ويلز إلى أن يصبح معتمدا بشكل كامل ضمن ميثاق الرياضي المسلم، الذي أطلق بمبادرة من مؤسسة "نجوم سبورتس" البريطانية، للمزيد من تعزيز مبدأ عدم التسامح إزاء أي نوع من التمييز.

وقال جاسون ويبر، مدير شؤون المساواة والتنوع والنزاهة في الاتحاد الويلزي لكرة القدم :"نحن ملتزمون بإرساء بيئة وثقافة تدعمان جميع الأديان في عائلة كرة القدم في ويلز."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"ديانة الشخص وعقيدته لا يجب أن تشكلا حواجز أمامه، ويجب تقديم الدعم للجميع في بيئة شاملة كي يكونوا على طبيعتهم". وتابع :"نعتقد أن كرة القدم تمثل ساحة يجب أن يشعر الجميع بالانتماء إليها، وتوقيع المثياق يقربنا من تحقيق هذه الرؤية."

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